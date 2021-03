SFR FTTH se transforme, après l'acquisition de Covage, et devient "Xp Fibre"

En novembre dernier, la Commission européenne validait le rachat de l'opérateur de gros, Covage, par SFR FTTH, filiale de gros d'Altice France dédiée au développement de la fibre optique. Les synergies sont bien réelles puisque SFR FTTH a annoncé, mardi 30 mars, avoir changé de nom. Désormais, l'entreprise se nomme Xp Fibre, ce qui a le mérite de ne plus pousser les clients potentiels à confondre celui qui est devenu le premier opérateur d'infrastructure indépendant de France et l'un des plus importants d'Europe, avec la société amirale de la maison-mère, l'opérateur télécom SFR.