Bbox : le Start Over (ou "Lire du début") arrive sur certains modèles

« Lire depuis le début », comment ça marche ?

Aussi appelée, cette fonctionnalité n'est accessibleet uniquement pour les chaînes des groupes TF1, FranceTV, M6 et OCS. Le FAI précise néanmoins que d'autres chaînes rejoindront prochainement le programme.Le fonctionnement du Star over est enfantin. Pour peu que vous vous trouviez sur une chaîne compatible, il vous suffit de, d'appuyer sur le bouton OK de votre télécommande et de choisir « Lire au début ».: Bouygues Telecom précise que cette fonctionnalité n'est disponible que pour les programmes d'une durée supérieure à 15 minutes. Vous pouvez en outre mettre un programme repris depuis le début en pause, ou reprendre le cours du direct via un simple clic.