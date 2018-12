🔥 Sosh, RED by SFR, B&You, Free... à -10€, les opérateurs prolongent leurs offres

B&You prolonge ses offres jusqu'au 2 janvier 2019

Débutons par celui qui a prolongé ses deux séries spéciales jusqu'au 2 janvier.propose une série limitée à, comprenant les appels illimités fixe et mobile, ainsi que les SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM, plus 4 Go d'Internet utilisables en Europe et dans les DOM (qu'il vous faut déduire de l'enveloppe de 40 Go octroyée, précisons-le).Si vous voulez opter pour le forfait àde data 4G en France métropolitaine et 6 Go en Europe et dans les DOM, il vous en coûterachaque mois. Les deux forfaits sont valables à vie et sans engagement.Du côté de, on propose jusqu'au 26 décembre inclus deux offres au moins aussi alléchantes. Pour, vous pouvez bénéficier ded'Internet, des appels illimités vers les fixes et mobiles en France métropolitaine, DOM et depuis l'Europe, ainsi que des SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l'Europe et les DOM. 4 Go de data sont également inclus depuis l'Europe et les DOM.Encore une fois, il faudra payer un peu plus pour avoir davantage de data. Comptezet tout de même 15 Go aux USA et au Canada. Ces deux forfaits sont valables à vie et sans engagement.Jusqu'au 24 décembre à 9 heures,propose son forfait à, sans engagement et. Au-delà, il vous en coûtera 24,99 € chaque mois. L'offre comprend les appels illimités, SMS/MMS en France, ainsi que les appels illimités mobile et fixe vers les États-Unis et le Canada, et les SMS illimités vers l'Europe, la Suisse, Andorre et les DOM.(Europe, Suisse, Andorre et DOM), vous bénéficiez des appels et SMS/MMS illimités vers la France, ainsi que de, ce qui est non-négligeable.Free ne déroge pas à la règle en reconduisant également ses offres mobiles (et Freebox) comme nous l'avions annoncé hier dans cette actualité, le forfait Free mobile avec 60 Go est annoncée à 8.99€ par mois pour la première année, et ce jusqu'au 11 décembre inclus. L'offre Free mobile 60Go vous octroiera en complément de sa large enveloppe internet mobile des appels, SMS et MMS en illimité, ainsi que 3 Go de données en roaming (en 3G) ainsi que les appels, SMS et MMS illimités depuis l'Europe et les DOM.Si vous ne voulez pas tenter l'aventure au-delà d'une année, les offres proposées par Sosh (Orange) et Free Mobile nous semblent être les plus intéressantes.