Le président de l'Arcep veut des cartes de couverture mobile plus fiables

Les opérateurs bientôt contraints de donner des informations plus détaillées sur leur couverture

Source : 01Net

L'Arcep propose, un site en accès libre qui permet à chacun de consulter la carte de couverture de sa région et de choisir son opérateur en fonction des informations données. Aujourd'hui, ce sont les opérateurs qui fournissent ces données et l'Arcep vérifie à posteriori de façon localisée la qualité de ces informations.Mais le gendarme des télécoms souhaite renforcer la pertinence de son service en ligne et Sébastien Soriano, son président, a évoqué lors de l'Université du Très Haut Débit qui se déroule à Marcq-en-Baroeul la possibilité d'obliger les opérateurs à fournir une carte de couverture fiable à 98% (contre 95% aujourd'hui).va également être enrichi avec des sources tierces, comme les sites proposant de mesurer les débits dans sa commune.Le président de l'Arcep estime toutefois qu' «» mais espère progresser au maximum, quitte à contraindre les quatre opérateurs nationaux.