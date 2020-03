Alibaba prétend pouvoir détecter une personne malade du coronavirus grâce à son IA

L'IA pour détecter les cas de coronavirus ?

La Chine, entre autres pays, est actuellement atteinte par une vaste épidémie de coronavirus, mais bonne nouvelle, l'IA d'Alibaba serait en mesure de détecter très rapidement les patients infectés par le virus.En effet, selon le géant high-tech chinois, son IA maison serait en mesure de dépister, avec une précision de 96 %, la présence du COVID-19 chez les patients potentiellement infectés, et ce en quelques secondes, via un scanner pulmonaire.Une efficacité impressionnante quand on sait qu'il faut environ 15 minutes pour effectuer le même diagnostic chez un radiologue. Alibaba confirme que son IA est parfaitement en mesure de différencier le COVID-19 d'une pneumonie, et que l'IA a été testée sur les clichés de 5 000 patients atteints du virus. À voir maintenant si l'IA parviendra à nous débarrasser du coronavirus...