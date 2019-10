Le deep learning mène à la détection automatisée des hémorragies cérébrales

Un système plus précis et rapide que les radiologues les plus expérimentés



Une technologie qui pourrait augmenter le nombre de patients diagnostiqués



« PatchFCN » est le nom donné au réseau neuronal développé conjointement par les chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley et l'École de médecine de l'Université de Californie à San Francisco.Dans un article, les équipes de recherche expliquent avoir «».Et les résultats sont plus qu'encourageants. « PatchFCN » affiche aujourd'hui une précision de 99 %, ce qui est la valeur la plus haute jamais constatée pour la détection d'hémorragies cérébrales.Pour réussir cette prouesse, le réseau, fonctionnant grâce à des GPU NVIDIA V100 Tensor Core et les services de Cloud computing d' Amazon Web Services , a été alimenté par 4 000 tomodensitogrammes.Des algorithmes ont ensuite traité les données mais les chercheurs ont préféré découpé les différents éléments en segments, avant de les recomposer pour donner au modèle d'analyse une plus grande finesse dans la reconnaissance d'image.Chaque image peut être aujourd'hui traitée par le système d'intelligence artificielle en seulement quelques secondes. En plus de la simple détection, « PatchFCN » fournit un suivi et des mesures détaillées de chaque hémorragie.Comme pour chaque système médical qui utilise l'intelligence artificielle, il se destine plutôt à être une assistance pour les médecins qu'un dispositif autonome de détection des hémorragies. « PatchFCN » pourra néanmoins, à terme, accélérer drastiquement le temps d'analyse et permettra aux praticiens de travailler plus efficacement et de traiter plus de patients.