Qui peut savoir quelle chanson va devenir un tube ? Cet algo le peut, et de façon ultra précise !

Paul Zak, professeur à la Claremont Graduate University et auteur principal de l'étude, explique qu'une telle technologie pourrait simplifier le tri des sorties musicales pour les professionnels. Être en mesure d'identifier les morceaux qui vont faire un carton représente en quelque sorte le Graal auprès des plateformes de streaming, qui pourront de ce fait être assurées de satisfaire leurs utilisateurs. Plutôt que de s'attaquer quotidiennement à des centaines de choix potentiels, un algorithme informatique pourrait effectuer une présélection de deux ou trois titres. Cela offrirait au professionnel un choix simplifié, pertinent et évidemment plus rapide.

D'après le professeur Zak, cette méthodologie pourrait probablement être utilisée bien au-delà de la musique. L'approche devrait trouver son succès et intérêt auprès des services de streaming vidéo et de l'industrie du divertissement audiovisuel dans son sens le plus large. Les films et les émissions télévisées seront-ils un jour diffusés en fonction de leur potentiel à plaire ? D'après Zak, son approche est tout autant applicable dans ce domaine que dans celui des mélomanes.