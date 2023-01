Pour booster le développement de médicaments grâce à l'IA, BioNTech (le fameux) avale InstaDeep

L'acquisition d'InstaDeep doit permettre à BioNTech de déployer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique au sein de ses plateformes, et de les connecter à une infrastructure de laboratoire automatisée, le tout via l'outil DeepChain d'InstaDeep. L'idée générale reste de développer puis de tester de nouvelles solutions médicamenteuses à très haut débit, basées sur l'IA et le machine learning.