Pfizer rachète pour 116 millions de dollars l’app qui arrive à diagnostiquer un Covid au seul son de votre toux

ResApp souhaite de son côté utiliser les moyens colossaux et les équipes de Pfizer afin d'affiner sa technologie et d'enrichir le nombre de maladies détectées dans le but de proposer un moyen simple et efficace pour toutes les populations : « Dès le début, j'ai eu une grande vision pour développer des technologies évolutives et bon marché pour diagnostiquer les maladies pulmonaires dans le monde entier, non seulement en Afrique subsaharienne éloignée, mais même dans des villes urbaines développées comme New York et Brisbane », indique ainsi Udantha Abeyratne, l'un des développeurs originaux de l'algorithme.