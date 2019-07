St. Noire, le projet de jeu de société augmenté par Alexa du fondateur d'Atari

X2 Games

Un jeu basé sur l'assistant vocal Alexa développé par Amazon

En vente sur Amazon pour 40 dollars

Source : Engadget

Un assistant vocal sur lequel, l'un des fondateurs d', et désormais big boss de, se repose pour son jeu de plateau :. Dans ce jeu, les joueurs devront utiliser leurs voix pour venir à bout des énigmes, dans une ambiance polar, avec 12 personnages et des milliers de lignes de dialogues. Inspirationau programme !C'est Nolan Bushnell, cofondateur d'Atari, qui est à l'origine de ce nouveau jeu crée par sa firme. Unbasé sur l'assistant vocal Alexa qui fonctionne avec la voix des joueurs. Son nom ?, une sorte de Cluedo moderne dans lequel six personnes devront enquêter sur un tueur en série.Le but sera de chercher des indices permettant de remonter jusqu'au meurtrier et d'interroger des témoins. Une nouvelle forme de gameplay à la fois intelligente et moderne, permettant à chacun de s'impliquer au maximum dans l'enquête se déroulant dans la ville d'où le jeu de plateau tire son nom : St. Noire.Au total, douze personnages différents donnent vie à St. Noire avec 2 500 lignes de dialogues enregistrées pour l'occasion.St. Noire est dès à présent disponible à l'achat sur Amazon - de quoi boucler la boucle. Le plateau est proposé au prix de 40 dollars, tandis qu'il faudra s'équiper d'une enceinte connectée dotée d'Alexa pour y jouer. Avec le modèle Echo Show, il sera, en outre, possible d'utiliser l'écran et non plus uniquement la voix.Ce n'est pas la première fois que des jeux sont proposés à travers Alexa. Pour la blague, Bethesda avait notamment dévoilé une. De quoi tourner en dérision un titre disponible sur (à peu près) toutes les plateformes vidéoludiques.Il est possible de découvrir le trailer deet d'acheter le jeu sur le site officiel