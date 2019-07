Des enceintes qui affichent les paroles des chansons ? Et pourquoi pas !

Saint Laurent x Cotodama made a new limited edition black on black lyric speaker that's meant to look like vinyl records and shut up and take my money 😩🖤 pic.twitter.com/aidNlalDsX — Dani Deahl (@danideahl) July 19, 2019

Une enceinte en édition limitée après la version originale

Une enceinte vendue au prix de 1 195 euros

Source : The Verge

La société japonaises'est associée à la luxueuse marque. L'qui en ressort n'est disponible qu'à deux endroits dans le monde : Paris et Los Angeles.Lede Cotodama est sorti pour la toute première fois l'année passée. Avec un design argenté et noir, ilsur son écran sombre. Plus grand qu'une pochette de disque, le design de l'enceinte devait néanmoins y ressembler.Pour associer musique et paroles, l'enceinte se connecte à des bases de données telles que, qui lui permettent de récupérer les textes qu'elle associe ensuite au morceau correspondant.Les paroles de la chanson sont diffusées sur le panneau avant de l'enceinte. Celle-ci prête attention au rythme du morceau musical et analyse «» de la chanson pour adapter au mieux la police de caractère et les animations utilisées.Cependant, si l'enceinte ne parvient pas à détecter le morceau musical joué, alors elle diffusera sur le panneau des animations abstraites, au rythme de la musique.D'un point de vue pratique, l'enceinte se connecte via Wi-Fi avecou encoreParmi les streamers de musique compatibles, on retrouve Youtube Music ainsi quepour les utilisateurs iOS.Cette édition limitée est plutôt similaire à l'originale, seul son design change, pour être exclusivement noir et voir le logo de la marqueapposé sur sa face arrière.Le nombre de produits mis à la vente n'est pas connu, mais sachez qu'il faudra débourser 1 995€ pour se procurer cette enceinte. Prix auquel il faudra ajouter un voyage à Paris ou Los Angeles. Effectivement, l'enceinte n'est en vente que dans les magasinsde ces deux villes.