Le Pentagone a conçu un laser qui identifie un individu grâce aux battements de son cœur

Une méthode infalsifiable (mais contraignante)

Un outil utile dans le secteur militaire comme médical

Selon le MIT Technology Review, le Pentagone aurait développé uncapable d'identifier les gens d'après les battements de leur cœur. Cette technologie, baptisée Jetson, utiliserait laà l'aide d'un laser pour identifier les mouvements générés par les battements du cœur à la surface de la peau, et ce même à 200 mètres de distance, voire plus ! «», précise Stewart Remaly, du bureau technique anti-terroriste du Pentagone, «».L'intérêt vient du fait que, mais que contrairement au visage ou aux empreintes digitales, elle parait infalsifiable. Néanmoins, ce système dépend aussi des conditions au moment de l'identification : Jetson fonctionne à travers un vêtement simple, comme une chemise ou un t-shirt, mais est incapable de traverser les vêtements plus épais avec une doublure.Il faut aussipour collecter les informations nécessaires, ce qui implique pour le moment que la personne soit immobile. Et bien entendu, sans la base de données contenant les signatures cardiaques à identifier, impossible de mener la moindre identification. Néanmoins, il faut noter que le système dépasse les, d'après les tests effectués.Il y a donc peu à craindre quant à l'idée de vous faire identifier et ficher alors que vous êtes en train de faire un jogging dans le parc du coin. Néanmoins, on peut facilement imaginer des, pour ajouter un élément d'identification aux lieux ou documents sensibles, mais aussi des applications médicales. En effet, on peut imaginer qu'avec ce genre de procédés, on puisse permettre unsans-fil des patients, que ce soit dans une chambre d'hôpital ou à domicile.