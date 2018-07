La tablette Galaxy Book 12 pouces avec son stylet et un clavier à 649 euros

Un calcul savant

Une tablette stylet

Modifié le 04/07/2018 à 16h46

Et c'est Boulanger qui nous offre ce bon plan exceptionnel qui vous fera économiser pas loin de 1000 euros (980 en vrai, mais on va pas chipoter) sur ce pack incluant la tablette Samsung Galaxy Book dans sa version 12 pouces, ainsi que son clavier amovible et un stylet. Une réduction importante obtenue grâce à deux opérations distinctes.Pour commencer, Boulanger propose une réduction qui s'applique une fois le produit placé dans votre panier. Si le prix final n'est pas indiqué sur la page du produit, ne paniquez pas, le prix après réduction sera affiché au moment de la validation de votre panier. Pour atteindre le prix final, vous devrez utiliser l'offre de remboursement Samsung qui vous permettra de récupérer 150 euros supplémentaires, et dont les modalités sont disponibles juste ici Ladispose d'un écran 12 pouces TFT d'une définition de 2160 par 1440 pixels et fonctionne grâce à un Core i5-7200U cadencé à 2,5 GHz accompagné de 8 Go de RAM. Comptez aussi sur un stockage maousse avec 256 Go. L'ensemble tourne sous Windows, afin de vous permettre de profiter de toutes vos applications sans aucun problème.Pour accompagner cette tablette déjà bien pourvue, vous pourrez compter sur clavier AZERTY (sans pavé numérique) qui pourra métamorphoser le Galaxy Book en véritable ordinateur portable. Le stylet pour sa part, vous permettra d'utiliser à fond les capacités tactiles de l'écran, que ce soit pour écrire ou dessiner. Ce produit est garanti deux ans pièces et main d'œuvre.