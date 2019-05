Microsoft : un brevet pour un nouveau Surface Pen multifonction

Un stylet équipé d'un stick de direction pour naviguer dans Windows

De nouvelles technologies de détection des mouvements

Source : Neowin

Microsoft semble avoir de nombreuses idées pour sa prochaine génération de. Si aucune information n'a filtré des laboratoires de Redmond concernant les futures tablettes, un brevet déposé par le constructeur à la fin de l'année 2017 vient d'être rendu public et concerne les futurs stylets.Cet accessoire est défini par Microsoft comme «» et souhaiterait remplacer une souris pour la navigation et l'utilisation de Windows sur une machine tactile.Les schémas montrent une sorte de stick placé au sommet du, et les utilisateurs s'en serviraient pour se diriger dans l'interface et pour cliquer sur les boutons d'interaction. Ce bouton serait doté d'un capteur de pression, et l'on peut imaginer qu'un appui plus ou moins fort permettrait d'ouvrir un menu contextuel ou d'accéder à de nouvelles fonctionnalités.Le constructeur veut également améliorer la détection du stylet et imagine l'intégration d'un capteur optique pour un suivi plus précis des mouvements opérés par l'utilisateur. Un émetteur sans fil, placé par exemple dans le châssis de la Surface, recueillera les informations transmises par le capteur.Le mode de transmission des informations par le stylet sera également revu. Microsoft a breveté un système permettant de basculer automatiquement entre la transmission de données par le canal électrostatique ou le canal sans fil, selon si la pointe du stylet est en contact avec la dalle tactile ou non.Il ne reste plus qu'à voir si Microsoft utilisera toutes ces technologies dans un futur produit de la gamme Surface, qui n'a pas été mise à jour depuis plusieurs mois déjà.