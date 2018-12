🔥 Bon Plan : iPad 32 Go à 285 euros

Une tablette qui fera des heureux à Noël

Sorti dans le courant 2018, cet iPad est doté d'un écran Retina de 9,7 pouces d'une définition de 2048 par 1536 pixels. Accompagné de son processeur Apple A10, de 2 Go et d'un stockage de 32 Go, cet écran vous permettra d'apprécier à leur juste valeur vos contenus multimédias. De plus, cette tablette dispose d'une connexion Wi-Fi et est compatible avec le Smart Keyboard et le stylet Pencil, ce qui vous permettra laisser libre cours à votre créativité.Si vous hésitiez à vous procurer une tablette, c'est peut-être le bon moment pour vous lancer. Mais soyez réactifs, car cela risque de partir très vite.