Une cure de jouvence pour le marché des tablettes, comment expliquer ce renouveau ?

Samsung reste un solide second avec des ventes estimées entre 7,1 et 7,3 millions de tablettes et 18 % de part de marché. Le fabricant peut dire merci à la Galaxy Tab S8. Amazon et Lenovo bataillent pour la troisième place selon les analystes, avec des ventes estimées entre 3,4 et 5 millions d'exemplaires pour le e-marchand et 3,5 millions de tablettes pour Lenovo. Ils sont suivis par Huawei pour seulement 1,4 million de modèles expédiés.