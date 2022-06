Samsung : à peine son retard rattrapé avec ses tablettes qu'Apple reprend de la vitesse avec iPadOS 16

Mais, avec iPadOS 16, la firme de Cupertino entend bien continuer de creuser l’écart avec ses concurrents. En plus de proposer généralement des application plus fluides et plus performantes, les tablettes d’Apple (seulement celles équipées de processeur M1) vont prochainement bénéficier de nouvelles fonctionnalités qui devraient faire de l’iPad un appareil plus polyvalent.