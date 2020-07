Samsung : deux grandes tablettes, format iPad Pro, apparaissent en ligne

Les Palette 1 et Palette 2 sont deux grands modèles au format iPad Pro. La première version de la Palette sera une tablette « plus grande et plus réactive que les précédentes Galaxy Tabs ». Apparentée à un ordinateur, elle disposera très probablement d’un clavier et d’un stylet S-Pen amélioré. En outre, elle sera dotée d’un écran à 90 Hz et de la 4G et 5G.