iPhone SE : le processeur A13 permet de booster la photo en mode portrait

Le processeur A13 au service de la section photo de l'iPhone SE

Source : Halide

C'est désormais confirmé, l'iPhone SE partage le même capteur 12 mégapixels que l'iPhone 8 . Pourtant, le dernier-né de la gamme iPhone se révèle très performant en photo, et c'est notamment grâce à son processeurEn effet, l'iPhone SE se pare de la technologie «», qui permet de créer un flou d'arrière-plan, et cela de manière 100 % logicielle. L'iPhone XR en était également capable, mais ce dernier disposait d'un capteur plus performant, absent chez l'iPhone SE.Pour illustrer ses propos,suggère tout simplement de prendre en photo une photographie. L'iPhone SE se charge alors d'analyser le sujet, et de flouter l'arrière-plan, y compris sur une photo qui date d'une cinquantaine d'années.