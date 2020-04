iPhone SE : iFixit révèle les composants du nouveau smartphone Apple... pour beaucoup de l'iPhone 8

Nouvel iPhone SE : un peu d'iPhone 11...

...et beaucoup d'iPhone 8

Source : 9to5Google

Rappelons qu'il s'agit du nouvel iPhone «» de la marque, proposé à partir de 399 dollars aux Etats-Unis.Depuis quelques jours, le nouvel iPhone SE (2020) est disponible à la vente à partir de 489 € en France, tout en embarquant le même processeur que la gamme iPhone 11 , à savoir la puce Apple A13 Bionic.Un CPU de dernière génération donc, pour un smartphone qui, désassemblé comme il se doit par iFixit, reprend aussi divers composants de l'iPhone 11 notamment ses modules Wi-Fi, Bluetooth et NFC.Toutefois, en plus de son design (larges bordures, capteur Touch ID...), l'iPhone SE emprunte également à l'iPhone 8 d'autres caractéristiques, comme son écran Retina HD de 4,7" (1 334 x 750 pixels), sans technologie 3D Touch.Côté photo, l'iPhone SE embarque un capteur 12 mégapixels, parfaitement identique à celui qui équipait jadis l'iPhone 8. On y retrouve également un même objectif frontal de 7 mégapixels, et un capteur Touch ID lui aussi en provenance directe de l'iPhone 8.Selon iFixit : «». À noter que le test complet du nouvel iPhone SE (2020) est disponible sur Clubic.