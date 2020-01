Caviar dévoile son iPhone 11 Pro, inspiré du Cybertruck Tesla...

© Caviar

Et voici le Cyberphone !

Source : GSMArena

La marque Caviar a ainsi décidé de fusionner l'iPhone 11 Pro et le futur Cybertruck de Tesla. En résulte ce tout nouvel « iPhone Cybertruck », baptisé « Cyberphone », qui reprend quelques-uns des éléments du fameux bolide signé Tesla On y retrouve notamment des angles très marqués et une coque en titane pour protéger l'écran, qui peut se transformer en support pour positionner le smartphone à la verticale.Caviar a d'ores et déjà confirmé sa volonté de produire uniquement 99 exemplaires de ce Cyberphone. La version de base inclura un iPhone 11 Pro 64 Go et sera facturée 5 265 dollars.