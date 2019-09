Les iPhone 11 vous avertiront en cas de remplacement de l’écran par un modèle non officiel

© Apple



Une liste de problèmes potentiels longue comme le bras



Un message sera affiché clairement dans les paramètres du téléphone, et avertira l'utilisateur des risques que l'installation d'un écran non officiel peut représenter pour lui ou pour son smartphone.Parmi les éventuels soucis pointés du doigt par Apple dans son message sont mentionnés des fonctionnalités multi-touch inopérantes, divers problèmes concernant la luminosité ou la calibration des couleurs, ou encore des drains excessifs de batterie.Si, en sous-texte, Apple espère bien inquiéter les utilisateurs et les encourager à faire réparer leur écran dans ses magasins, la détection d'un écran non officiel n'entraîne pas une incapacité de l'utiliser pour autant.Un message à caractère informatif, en somme.