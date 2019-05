Une enquête britannique accuse Apple d'avoir surestimé l'autonomie de plusieurs modèles d'iPhone

Apple s'en tient à ses estimations "rigoureuses"

L'autonomie pourtant saluée sur l'iPhone XR à sa sortie...

Principal visé par l'enquête, l'iPhone XR se limiterait ainsi à seulement 16 heures et 32 minutes d'autonomie en temps de conversation continue, et ce contre les 25 heures évoquées par Apple sur la page officielle du produit. Le groupe, qui a testé un total de neuf modèles d'iPhone différents, pointe que l'autonomie réelle de ces appareils est entre 18 et 51% inférieure à celle spécifiée par Apple. Des conclusions que la firme de Cupertino réfute.De son côté, Apple n'en démord pas et s'en tient à ses estimations d'autonomie. Dans un communiqué publié en réponse à l'enquête de Which?, la marque réaffirme tester "rigoureusement" l'autonomie de ses produits selon une méthodologie dévoilée sur son site officiel . Un argument qui permet aussi à Apple de tacler Which? sur les prétendus mystères de sa propre méthode de test, pourtant dévoilée en note dans l'enquête publiée ce 4 mai ", explique Apple dans son droit de réponse. "", conclue la firme.Which? précise pour sa part avoir testé des iPhone neufs, achetés de manière indépendante, en les chargeant à 100% puis en chronométrant leurs prestations durant des appels continus. Comme le rappelle 9to5Mac , les conclusions de l'enquête de Which concernant l'iPhone XR sont intéressantes, l'appareil ayant profité à sa sortie de nombreux tests indépendants louant son autonomie en comparaison des modèles XS et XS Max, lancés quelques semaines plus tôt. Notre test de l'appareil , saluait ainsi l'autonomie de l'iPhone XR, qui apparaissait d'ailleurs dans les points forts de nos conclusions, avec jusqu'à 1 journée et demie d'utilisation constatée en moyenne.Dans son enquête, l'association britannique, ne s'est toutefois pas contentée de tester des iPhone. Which? pointe notamment que les mobiles de Samsung, Sony et Nokia - testés selon le même protocole -, affichaient une autonomie sous-estimée. A l'inverse, et au delà d'Apple, le taïwanais HTC se voit également accusé d'avoir surestimé l'autonomie de ses smartphones.