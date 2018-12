Un iPhone XS Max prend feu dans la poche d’un utilisateur américain

Avoir chaud aux fesses, allégorie



L'iPhone XS Max de Josh Hillard. © iDrop News

Apple ignore la cause du problème

Ça sent le roussi pour. La firme de Cupertino est-elle à l'aube d'un scandale comme en a connu Samsung avec ses tristement célèbres Note 7 en 2016 ? Il est évidemment trop tôt pour en juger.Josh Hillard, un habitant de la ville de Colombus, Ohio, a déclaré que son iPhone XS Max flambant neuf avait subitement pris feu alors qu'il était placé dans la poche arrière de son pantalon, rapporte iDrop News D'abord incommodé par une forte odeur de fumée, l'homme s'est éloigné de ses collègues pendant sa pause pour retirer son pantalon, et à découvert son smartphone brûlant, en proie aux flammes. Rejoint par une autre personne équipée d'un extincteur, Josh Hillard s'en sortira finalement avec des vêtements troués, une brûlure superficielle ... et une iPhone XS Max bon pour la casse.Suite à cette mésaventure, l'homme s'est rendu dans un Apple Store afin d'obtenir des réponses à ses questions, et évidemment le remplacement de son terminal. Reçu avec force suspicion, Josh Hillard a préféré tourner les talons et se référer au service client téléphonique de la marque, qui a accepté après plus d'une journée d'investigation et de négociations de lui fournir un nouvel iPhone XS Max sans frais.Le plus inquiétant dans cette histoire, c'est qu'Apple semble ignorer totalement ce qui a bien pu causer la combustion spontanée de son flagship. Il faut dire que les causes peuvent être diverses, et probablement imputables à un défaut de conception sur un (ou peut-être une poignée) appareil en particulier. Le cas de Josh Hillard étant pour le moment isolé, Apple ne semble pas s'inquiéter outre mesure.Du reste, l'entreprise va devoir répondre de ses actions devant la justice. Josh Hillard a annoncé vouloir porter l'affaire devant les tribunaux, pour obtenir notamment le remboursement de ses vêtements carbonisés et de son forfait de téléphonie, renduinutilisable.