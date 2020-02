Huawei : Google avertit sur les risques de sécurité posés par le sideloading de ses applications

© Pierre Crochart pour Clubic

Pour Google, sideloader ses applications pose des problèmes de sécurité majeurs

Les nombreux défis de Huawei en occident

Source : Google

Des craintes en matière de sécurité que nous partagions dans notre test du smartphone. Pour rappel, installer les « Gapps » sur un Mate 30 Pro demande de restaurer la sauvegarde d'un autre utilisateur et de passer par une série d'applications pas forcément très. Quand on sait que les services Google ont vocation à prendre racine au cœur du système, la démarche n'a rien de rassurant.Dans un article visant à clarifier sa position à l'encontre de Huawei, Google met en garde les utilisateurs sur la tentation dude ses applications ; c'est-à-dire l'installation non officielle des paquets permettant le fonctionnement des Gapps.écrit Google sur son blog.».Un peu à côté de la plaque, le billet du Directeur Légal d'Android & Play se conclut sur une invitation à vérifier que son appareil est bien certifié « Play Protect ». Une certification consultable... depuis le Google Play Store, lequel est bien entendu absent des derniers smartphones Huawei.Si le géant chinois n'a pas de soucis à se faire sur ses terres, son avenir en occident est plus que remis en question par son intégration sur l'Entity List aux États-Unis le 16 mai 2019 dernier. Un fichage qui, comme chacun sait, l'empêche notamment d'utiliser les applications et services Google.Sur le Mate 30 Pro, et davantage encore sur les futurs P40 Pro et Mate Xs, Huawei mettra les bouchées doubles pour légitimer ses Huawei Mobile Services — un framework destiné à compenser la perte des applications Google avec des alternatives de son cru. Lors de notre test du flagship en décembre dernier, nous pointions néanmoins les efforts titanesques que Huawei devra déployer pour attirer les développeurs sur sa plate-forme. Pour l'heure, rares sont les applications les plus populaires en occident à s'être trouvé une place sur le magasin d'applications App Gallery.Pour attirer les programmeurs dans son escarcelle, Huawei pourrait ainsi s'inspirer d'un certain Epic Games. À l'instar de l'Epic Games Store, App Gallery offrirait ainsi un partage des revenus plus avantageux pour les développeurs. De l'ordre de 85% contre 70% sur le Play Store, d'après Business Insider . Suffisant pour que les intéressés prennent la plate-forme de Huawei au sérieux ? Seul l'avenir le dira. Une chose est certaine en revanche : encore plus que sur ses smartphones, c'est bien sur ses antennes 5G que le géant chinois est le plus attaqué ces derniers mois.