16 Go de RAM, batterie 5000 mAh, recharge 65W... les specs du BlackShark 3 5G se précisent

Une recharge ultra rapide

Source : GSMArena

Le brand manager de BlackShark, la marque gaming de Xiaomi, a teasé certaines fonctionnalités du modèle de smartphone qui doit arriver dans les prochaines semaines : le BlackShark 3 5G.Il a notamment levé le voile sur les caractéristiques de la batterie. Le mobile sera équipé d'une batterie de 5 000 mAh compatible avec une technologie de recharge 65 W. De quoi passer de 0 à 100 % en seulement 38 minutes, un petit exploit étant donné la généreuse capacité de la batterie. En ce qui concerne sa durée de vie, la batterie tiendrait 800 cycles de charge avant de se dégrader.Alors que de plus en plus de smartphones embarquent 12 Go de RAM, un précédent leak évoquait 16 Go de RAM sur ce BlackShark 3 5G , avec bien sûr un SoC Snapdragon 865 pour les performances. On attend une meilleure fréquence de rafraîchissement sur l'écran de ce modèle que sur le BlackShark 2, bloqué à seulement 60 Hz.