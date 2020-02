Les Samsung Galaxy du monde entier reçoivent une étrange notif de traçage du smartphone

© Twitter @phumorbot

Frayeur pour les utilisateurs

@SamsungFR Des infos à donner sur la notification Traçage du mobile apparu ce matin ? J'aimerais quand même savoir si c'est une connerie de votre part, ou si c'est plus grave que ça. pic.twitter.com/8KN2LDnna7 — Baptiste (@OriginalJaba) February 20, 2020

Problème lié à un test interne

Salut Mathieu ! ça va ?? Oui il y a eu un petit soucis sans influence ce matin. La notification a été envoyée par Find My Mobile Samsung suite à une petite mise à jour. L'erreur est humaine et nous en sommes navrés. Je rassure tout le monde : Il n'y a aucun risque 😊 ^Sarah — SamsungBelgique (@SamsungBelgique) February 20, 2020

Sueurs froides chez les utilisateurs de smartphones Samsung Galaxy ce matin. Un grand nombre d'entre eux ont indiqué avoir reçu une curieuse notification sur leur appareil, venue de l'application « Traçage du mobile » (ou «» en V.O.).Ce message d'alerte comprenait seulement un « 1 », suivi d'un autre « 1 ». Et l'incident serait de grande ampleur, puisqu'il aurait été relevé dans de multiples pays. Signe d'un piratage massif des appareils du constructeur sud-coréen ? Message codé ? Communication chiffrée envoyée par une civilisation d'une autre galaxie ?Certains courageux ont voulu en avoir le cœur net, en cliquant sur la surprenante notification. Mais rien ne se passait, et l'alerte disparaissait. Il n'en fallait pas plus pour susciter l'inquiétude des utilisateurs, qui ont exprimé leurs interrogations sur les réseaux sociaux.Il faut dire que le service « Traçage du mobile » est loin d'être anodin sur un smartphone Samsung. Censé notamment protéger les données de l'utilisateur en cas de vol, il permet ainsi de localiser ou de verrouiller à distance un appareil, de sauvegarder des informations dans le Cloud, ou encore d'effacer le contenu du téléphone. Il pouvait donc sembler légitime de se préoccuper de la confidentialité de ses données personnelles, à la suite de cette mésaventure.Mais quelques heures après l'incident, Samsung a finalement tenu à rassurer ses clients, tout du moins dans certains pays. Le compte Twitter britannique de la marque dédié au support a ainsi présenté ses excuses et donné quelques explications : «». De même, Samsung Belgique a répondu à plusieurs utilisateurs sur le même réseau social (voir ci-dessous). En revanche, à l'heure d'écrire ces lignes, le compte Twitter de Samsung France n'a toujours pas réagi.