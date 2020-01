Le Pocophone F1 commence à recevoir Android 10

Le Pocophone F1 sous Android 10

Alors que l'on attend des nouvelles du nouveau Pocophone 2 , c'est ce bon vieux Pocophone F1, lancé en 2018, qui refait parler de lui aujourd'hui.En effet, de nombreux utilisateurs reçoivent actuellement la toute dernière mise à jour du smartphone, qui permet de faire évoluer MIUI en version 1.0.4.0QEJMIXM. Celle-ci repose sous Android 10 et inclut le dernier patch de sécurité Android de janvier. À noter que le fichier pèse la bagatelle de 1,9 Go.Rappelons qu'en 2018, le Pocophone F1 avait été lancé sous Android 8.1 Oreo, et qu'il accueille donc actuellement sa seconde mise à jour majeure. Certains smartphones plus récents (et plus chers...) ne peuvent pas en dire autant.