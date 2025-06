Le smartphone de Samsung le plus puissant à cette heure, le Galaxy S25 Ultra, est un appareil particulièrement solide, qui bénéficie à l'avant du verre Gorilla Glass Armor 2, et à l'arrière du Gorilla Glass Victus 2. Une configuration destinée à le préserver notamment lors de la chute du téléphone, un accident assez courant, mais qui vient aussi d'avoir une utilité plus rare aujourd'hui sur le champ de bataille !