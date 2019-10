iOS13 VS One UI 2 : des interfaces de plus en plus proches

Inspiré d'iOS

Plein de petites améliorations

Source : Samsung

L'interface a longtemps été l'un des points faibles des smartphones Samsung. TouchWiz d'abord, puis Samsung Experience, n'offraient pas aux utilisateurs un confort optimal, loin s'en faut. Mais le numéro 1 mondial du marché des smartphones s'est repris depuis l'année dernière avec One UI, qui a mis tout le monde d'accord.Le fabricant, plus rapide que d'habitude, propose déjà One UI 2 basé sur Android 10 . Au programme, des fenêtres pop-up de notification plus petites, des indicateurs de chargement intégrés et un agencement des boutons remis au goût du jour pour simplifier la vie des utilisateurs. On a aussi droit à un plus grand nombre d'icônes et de touches sur la partie basse de l'écran, pour une utilisation à une main plus instinctive.L'un des reproches que l'on pouvait faire à One UI était son manque de fluidité. Pas forcément de quoi remettre en cause les performances brutes des smartphones Samsung, mais surtout quelques manquements en termes d'animation dans l'interface, qui pouvaient rendre la navigation un poil frustrante. Tout cela s'améliore avec One UI 2 grâce à de nouvelles animations au lancement des applications et pour le gestionnaire de tâches.Impossible d'ailleurs de ne pas faire un parallèle avec iOS 13 . Clairement, Google s'est inspiré de la navigation par geste et des animations qu'on retrouve sur les iPhone pour Android 10. Le résultat est vraiment convainquant, et les petites touches ajoutées par Samsung avec One UI 2 sont également bienvenues. Clairement, si à une époque il pouvait être difficile de prendre en main un smartphone Samsung pour un utilisateur Apple et vice-versa, ce n'est plus le cas aujourd'hui tant les ressemblances entre les deux interfaces sont de plus en plus flagrantes.One UI 2 offre aussi un nouveau mode sombre natif qui est compatible jusqu'à l'écran d'accueil. De quoi préserver un peu l'autonomie de son mobile et épargner ses yeux quand il fait nuit.Autre changement pratique : une icône indiquant où poser son doigt pour utiliser le lecteur d'empreintes quand l'écran n'est pas allumé. Plus besoin de tâtonner ou d'appuyer sur l'écran au préalable pour la faire apparaître donc.Parmi les nouveautés, on note également que Samsung a revu le design de son application Appareil Photo, qui est désormais plus claire et plus personnalisable.