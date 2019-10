Une photo du futur Meizu 16T dévoilée par un cadre de la marque

Un smartphone orienté haut de gamme

Source : GSMArena

À quelques jours de la présentation du smartphone, prévue pour le 23 octobre 2019, le vice-président de Meizu a partagé sur le réseau social Weibo une image promotionnelle du Meizu 16T.Le visuel nous offre un aperçu du dos de l'appareil, ce qui nous donne quelques indications importantes. On voit déjà que le mobile est équipé d'un triple capteur photo, positionné à la verticale en haut à gauche. Le Flash LED est placé juste en-dessous. Ensuite ? Et bien rien, à part le logo, ce qui constitue néanmoins une information puisqu'on peut ainsi en déduire que le Meizu 16T aura droit à un lecteur d'empreintes sous l'écran.Côté fiche technique, rien d'officiel mais un benchmark AnTuTu et une certification de la TENAA nous offrent quelques specifications. On peut s'attendre à un SoC Snapdragon 855 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go d'espace de stockage sur la version de base et 8 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire interne sur la variante plus. Le Meizu 16T devrait aussi bénéficier d'une batterie de 4 000 mAh et d'un écran de 6,5 pouces avec définition FHD+.Le triple capteur photo dont on parlait plus tôt devrait quant à lui s'articuler ainsi : 12 Mp / 10 Mp / 5 Mp. Enfin, l'appareil sortira sous Android 9 Pie.Successeur du Meizu 16s , le smartphone devrait en outre afficher un excellent rapport qualité-prix. Meizu ayant fait son retour en France, le 16T devrait être disponible chez nous après son lancement en Chine.