Retrouvez le Xiaomi Redmi Note 7 en promotion chez Darty pour 153,98€

Le Xiaomi Redmi Note 7 en promo chez FNAC

À lire aussi : Smartphones, notre comparatif

Un prix entrée de gamme pour des caractéristiques milieu de gamme

Le site de la FNAC a lancé une vente flash sur le Xiaomi Redmi Note 7 Double SIM 64 Go Bleu Neptune. Le smartphone est ici commercialisé au prix de 153,98 euros. Vous avez cinq jours pour profiter de cette offre, peut-être moins si une rupture de stock est constatée avant. N'oubliez pas de prendre en compte également les frais de livraison qui s'élèvent à 19,99 euros en suivi ou recommandé. Le vendeur indique que le délai de livraison est estimé à entre 10 et 15 jours.C'est le principal point fort des smartphones Xiaomi, et c'est encore plus vrai avec sa marque Redmi : le rapport qualité-prix est souvent exceptionnel. Le Redmi Note 7 ne déroge pas à la règle puisque pour moins de 200 euros, nous avons droit à un écran LCD de 6,3 pouces avec définition FHD+, un SoC Snapdragon 660 couplé à 4 Go de RAM, une imposante batterie de 4000 mAh compatible recharge rapide pour garantir une excellente autonomie, et sur ce modèle 64 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go avec une carte microSD) pour les applications, photos et vidéos. Côté photo justement, on retrouve un module principal de 48 MP et ouverture f/1,8 et un second capteur de 5 MP. À l'avant, la caméra selfie de 13 MP est intégrée dans une encoche dite waterdrop.Pour finir, le design est particulièrement bien soigné pour un mobile à ce tarif.Bref, le Xiaomi Redmi Note 7 est forcément un bon choix et il va être difficile de trouver mieux à ce prix affiché sur FNAC.