Google va lancer une certification Gaming pour les smartphones

Un GPU puissant et suffisamment de RAM

Les smartphones gaming ont le vent en poupe

Source : XDA Developers

Google travaille sur un programme de certification pour les smartphones gaming sous Android. Celui-ci aura pour but d'assurer aux utilisateurs le fait que les appareils peuvent faire tourner dans de bonnes conditions les jeux les plus récents, de plus en plus gourmands en ressources (coucou Call of Duty : Mobile ).D'après un document qui a fuité, partagé par, les constructeurs vont devoir faire en sorte que leurs smartphones respectent plusieurs prérequis afin d'obtenir la certification en question. Tout d'abord, les appareils certifiés devront se comporter «», afin que les développeurs de jeux ne soient pas confrontés à des limitations inattendues, notamment en ce qui concerne le CPU, ou à des «». Autre point souligné par Google, la nécessité pour les fabricants de fournir un GPU moderne, offrant des performances élevées, et mis à jour.La firme de Mountain View indique également que la compatibilité avec certaines extensions spécifiques de l'interface graphique Vulkan sont obligatoires, tout comme le support de Vulkan Graphics API 1.1. La gestion de la mémoire vive est aussi surveillée par le géant américain. Google exige l'allocation d'au moins 2,3 Go de RAM avant que le système ne ferme une application.Avec ce nouveau programme de certification, dont on ne connaît pas encore la date de mise en oeuvre, Google s'adapte au marché. Les constructeurs de smartphones commercialisent de plus en plus de mobiles estampillés gaming, mais cette appellation marketing peut aujourd'hui accompagner quasiment n'importe quel appareil de milieu ou de haut de gamme, ne signifiant, en fin de compte, pas grand chose. L' Asus Rog Phone II est la référence en la matière , mais en dehors de celui-ci, peu de modèles sont vraiment pensés spécifiquement pour la pratique du jeu vidéo.À noter que les smartphones gaming ne sont pour l'instant pas particulièrement populaires en Europe et dans le monde occidental en général. Les ventes de ce type d'appareils sont par contre très satisfaisantes en Asie, où la part des joueurs mobiles est bien plus élevée que chez nous, où consoles et PC restent privilégiés.