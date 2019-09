Essential n'est pas mort et serait en bonne voie pour sortir un prochain smartphone

Une activité discrète après l'échec de son premier (et unique) smartphone



Un appareil inédit tourné vers l'IA serait le futur de la marque



Source : GSM Arena

Depuis la sortie de l'Essential Phone (ou PH-1), la société créée par Andy Rubin, le père d'Android, n'avait plus beaucoup fait parler d'elle. Les ventes de ce premier smartphone n'avaient pas été à la hauteur des attentes et la sortie d'un second modèle, régulièrement évoquée, avait été annulée.Mais l'entreprise continue ses activités et travaille actuellement sur un nouveau type d'appareil. Un porte-parole d'Essential l'a confirmé aux équipes du site XDA-Developers : «».L'année dernière, l'agenceindiquait qu'Essential travaillait à la conception d'un «», qui pourrait automatiquement répondre aux appels ou encore d'effectuer des tâches selon l'heure de la journée ou le lieu actuel.Ce nouvel appareil serait équipé d'un processeur Snapdragon 730 et tournerait sous Android 10, dans sa version open-source sans les Google Play Services. Le constructeur utiliserait également plusieurs capteurs photo. Cinq modules ont été listés, majoritairement des composants provenant de chez Sony.Il est encore trop tôt pour dire avec certitude si Essential lancera un nouveau smartphone ou un appareil d'un genre nouveau, peut-être plus tourné vers les professionnels.