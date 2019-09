Oppo A9 2020 : d'abord destiné à l'Inde, le haut de gamme dévoile toutes ses spécifications

© Oppo

Cinq capteurs photo

Arrivée prévue en Inde dans les prochains jours

Source : GSMArena

Le constructeur chinoisentend bien se faire une place sur les prometteurs marchés émergents, à commencer par l'Inde. Pour cela, il lance une, avec des caractéristiques intéressantes et une sortie prévue... dès 2019.Pour ce nouveau modèle, le fabricant a décidé de mettre l'accent sur l'image, comme en témoigne tout d'abord l'. Pour l'affichage, Oppo s'appuie sur le rendu offert par son propre OS,, unequi promet une interface claire et un meilleur rendu des couleurs.En ce qui concerne la photo, l'appareil dispose de pas moins deà l'arrière : le principal, de, un ultra grand-angle de 8 MP et deux complémentaires de 2 MP. Autant de composants qui permettent de capturer fidèlement les instants, et une opération facilitée par, un mode «» 2.0 et un style vidéo «», transformant vos films en «».Quant aux selfies, ils ne sont pas non plus laissés de côté. La face avant comprend en effet un, auquel s'ajoutepermettant d'embellir les clichés.En creusant un peu plus dans le cœur du téléphone, on retrouve un processeur, associé à 4 ou 8 Go de RAM et à la technologie, pour de meilleures performances de jeu. Côté stockage, l'utilisateur bénéficiera de, espace auquel il pourra adjoindre une carte microSD, de 256 Go maximum.Par ailleurs, l'appareil comporte une batterie de 5 000 mAh, munie du système «», offrant la possibilité de recharger un autre dispositif à partir du téléphone.L'sera disponible, en deux coloris,