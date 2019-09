Le Samsung A90 5G est officiel, et a tout d’un smartphone haut de gamme

© Samsung

Un énorme smartphone avec Snapdragon 855

Trois appareils photo, mais un tarif encore inconnu

Poursuivant ses efforts pour séduire une audience jeune et ultra connectée, la gammes'enrichit aujourd'hui d'un modèle ultra puissant et. Vous l'aurez compris : il sera d'abord lancé en Corée du Sud, puis dans d'autres pays où la 5G se développe.Si le design dune diffère pas réellement des précédents smartphones de la gamme, il est indéniablement(164,8 x 76,4 x 8,4 mm pour 206 grammes). Avec son écrande 6,7 pouces (FHD+) et ses bordures réduites, le nouveauden'est pas à mettre entre de petites mains.Mais c'est sans doute sous le capot que les nouveautés dusont les plus réjouissantes. Il faut dire que l'appareil: l'inénarrable, accompagné ici du modem Snapdragon X50 le rendant compatible 5G.Couplé à 6 ou 8 Go de RAM, ledevrait offrir des. Un joli panier garni donc, qui s'accompagne encore d'une. Une première pour un smartphone Samsung de milieu de gamme.La fiche technique nous apprend également que Samsung réitère, comme sur les Galaxy A50, A70 et A80,. Un capteur principal de(ƒ/2.0) compose le trio avec un ultra grand-angle de 8 mégapixels (ƒ/2.2) et un capteur dédié à la profondeur de 5 mégapixels (ƒ/2.2).À l'avant, c'est un capteur, logé dans « la goutte d'eau », de 32 mégapixels (ƒ/2.0) qui se chargera de vous tirer le portrait ou de déverrouiller le smartphone. En outre, unLa sortie duest prévue demain en Corée du Sud, mais son prix n'a pas encore été communiqué. On devra néanmoins s'attendre à une étiquette plutôtau vu des caractéristiques de la bête. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy A80 se négocie actuellement autour de 600€.