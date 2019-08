Motorola One Zoom : photos et spécificités en fuite, un zoom hybride 5x au programme

© WinFuture

Motorola One Zoom : « l'action cam » de Motorola

Zoom hybride 5x

Source : Android Police

Une nouvelle fois, ces informations proviennent du site allemandet de l'incontournable Roland Quandt. Au delà des nombreux visuels dévoilés, une part de la fiche technique du smartphone est dorénavant connue, même si elle mérite bien entendue d'être officialisée.Sous réserve de confirmation, leserait équipé, à son dos, de. Le capteur principal, deselon, fonctionnerait de la même manière que celui du OnePlus 7 Pro . Grâce au principe du «», quatre pixels capturés sont combinés pour n'en former qu'un, avec pour objectif d', mais aussi la netteté de l'image et sa luminosité. Concrètement, le capteur 48 Mpx duproduirait donc des clichés de seulement 12 Mpx, mais détaillés.Parmi les autres capteurs présents à l'arrière de l'appareil, un(avec un FOV de 117 degrés) serait de la partie, au même titre qu'une. Aidé de ce panel de capteurs, l'objectif deserait de présenter son mobile comme une véritable «». Cela sous-entend en outre qu'une résistance à l'eau serait aussi prévue.Le téléobjectif qui donne son nom au prochain smartphone de Motorola serait, dans les faits, limité à un zoom « natif » par 2 ou 3. Le reste du grossissement se ferait grâce au traitement logiciel et aux autres capteurs,Dernier des quatre modules photo du, le capteur de profondeur de 5 Mpx sera dédié aux portraits. L'appareil en lui même devrait être. Le prix de sa mouture la plus haut de gamme atteindrait lestoujours selon