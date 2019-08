Samsung annonce le A10s, un milieu de gamme endurant à la batterie de 4000 mAh

Un nouveau smartphone très endurant pour les usages du quotidien



Pour ne pas subir de plein fouet la baisse du marché du smartphone,multiplie les annonces dans l'entrée et le milieu de gamme, notamment avec sa gammequi regroupe de nombreux modèles aux performances plus qu'acceptables pour un prix abordable.Leest le dernier membre de cette famille. Le constructeur propose une fiche technique solide, mais identique au précédent modèle avecinterne extensible via un port MicroSD. L'écran est quant à lui d'une taille de 6,2 pouces et d'une résolution de 720 x 1520 pixels, et il possède un double capteur photo à l'arrière.Samsung a entendu les critiques reprochant au premier Galaxy A10 son manque deet en a ajouté un dans ce nouveau produit. Il se situe à l'arrière de l'appareil et non pas sous l'écran, pour des questions de coût.La deuxième nouveauté est à chercher du côte de la, désormais de 4 000 mAh au lieu de 3 400 mAh précédemment, ce qui laisse présager d'une excellente autonomie.La date de sortie et le prix de l'appareil n'ont pas encore été annoncés par Samsung, mais on peut s'attendre à