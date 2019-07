Le Youtubeur US JerryRigEverything a "crash testé" le Flexpie, le smartphone pliable de Royole

Youtube - JerryRigEverything

Grattage, pliage, compression : le crash test du tout premier smartphone pliable

Comme à son habitude, le YouTubeura exécuté son protocole de test sur le premierde la marqueLe YouTubeur a commencé par gratter, puis rayer le mobile. Même s'il a pu dessiner une cigale au cutter sir le, celui-ci semble malgré tout résistant. Il résiste également plutôt bien au feu : la flamme ne laisse que deux traces sur l'écran qui n'entrave pas la visibilité.Le YouTubeur passe ensuite au pliage. Dans le sens normal, tout va bien, le téléphone est parfaitement opérationnel, il répond correctement. Mais quand le testeur tente de le plier dans l'autre sens, la résistance est différente et le smartphone casse à l'arrière. L'écran reste cependant utilisable, mais està l'endroit de la pliure : cet espace ne répond plus et reste noir.C'est à partir de là que: l'écran répond de moins au moins aux commandes de l'utilisateur, jusqu'à y répondre difficilement.À la fin du test, le mobile aura retrouvé l'écran noir, n'ayant pas résisté à l'ensemble des tests.