Le Vivo Z5 se dévoile sous toutes ses coutures, une semaine avant sa présentation officielle

Un Snapdragon 712 aux commandes

Source : GizmoChina

Comme l'avaient montré les premiers rendus officiels dévoilés paril y a peu, learbore une encoche en « goutte d'eau » et un « menton » assez imposant. Une silhouette fort commune ces derniers mois, complétée de coloris (vert foncé, bleu-violet et nacre) en dégradé sur l'arrière du smartphone et d'un triple capteur dorsal.Les images diffusées récemment sur Weibo nous donnent plus d'informations sur le terminal. On retrouvera donc un bouton deet les commandes de volume sur son flanc droit, tandis qu'un bouton dédié à l'assistant personnel de Vivo () semble avoir été placé sur le côté gauche du téléphone. Sur sa tranche inférieure se logent un slot pour stockage externe, une entrée USB-C et un port Jack 3,5 mm, nous dit. Enfin, le chargeur du Vivo Z5 semble être en mesure de supporter la charge rapide 22,5 Watts du constructeur.Côté fiche technique à proprement parler, lese pare d'une dalle Full HD+ S-AMOLED de 6,38 pouces (pour un ratio de 19,5:9), avec capteur d'empreintes intégré. À l'arrière : unarticulé autour d'un module de 49 Mpx et de deux modules 8 et 2 Mpx. Le capteur selfie, lui, profitera de 32 Mpx.Positionné sur le milieu de gamme, le prochain smartphone de Vivo sera animé paret par la surcouchedu constructeur. Sous le capot : unalimenté par une batterie de 4 500 mAH et épaulé - au choix - de 6 Go de RAM / 64 Go de stockage ou de 8 Go de RAM / 256 Go de stockage interne.Pour l'heure,n'a pas encore détaillé les modalités de lancement de ce nouvel appareil. On ignore donc son créneau précis de commercialisation et son prix. Ces informations devraient toutefois être annoncées le, lors de la présentation officielle de ce Vivo Z5.