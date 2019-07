Non, la division smartphone de HTC n'est pas morte, 4 nouveaux appareils arrivent... en Russie

Quatre nouveaux smartphones positionnés sur l'entrée de gamme

Concurrencer les marques chinoises avec une entrée de gamme renouvelée

Source : Android Police

La division mobile den'a pas mis la clé sous la porte. Du moins pas encore. D'après un article publié par le site Rozetked (désormais inaccessible),préparerait le lancement de. Repérés sur des documents émanant de l'agence de régulation russe, ces mobiles reprendraient à leur compte le nom «», comme semble le confirmer une liste de marques déposées découverte le mois dernier sur le site de l' Eurasian Economic Union . On y apprend notamment l'existence des « Wildfire R », « Wildfire R Plus », « Wildfire E », « Wildfire E Plus », « Wildfire E1 »,« Wildfire E1 Plus », « Wildfire E2 », « Wildfire E2 Plus », « Wildfire E3 », et « Wildfire E3 Plus ».Parmi ces dix smartphones, les « Wildfire E », « Wildfire E Plus » et « Wildfire E1 » se dévoilent à travers des fiches techniques et des visuels en fuite. Un quatrième mobile, qui n'apparaît visiblement pas dans la liste évoquée plus haut, est quant à lui surnommé simplement «». Tous les quatre sont positionnés sur l'entrée de gamme avec des composants modestes.Le «» présenterait ainsi une dalle LCD 720p 19:9 de 6,2 pouces, un SoC MediaTek Helio P23, 3 Go de RAM, un double capteur arrière de 16 et 5 Mpx, et un capteur frontal de 5 Mpx englobé dans une encoche en « goutte d'eau ». Il embarquerait une batterie de 3 500 mAh et se démarquerait de ses camarades par un coloris en dégradé.Le «» serait pour sa part propulsé par une puce octa-core issue du fabricant chinois Spreadtrum. On y trouverait une dalle 720p de 5,45 pouces, au format 2:1 et dépourvue d'encoche, 2 Go de RAM. Côté photo, HTC miserait cette fois sur un double capteur de de 13 et 2 Mpx, complété d'un module selfie de 5 Mpx. Le «» reprendrait pratiquement à l'identique ces spécifications, mais avec un écran de 6 pouces (toujours 720p) et un SoC quad-core Helio A22 de chez MediaTek.Le «» s'articulerait enfin autour d'une dalle LCD 720p de 6,1 pouces (au format 19,5:9), et d'une puce Helio A22 couplée à 3 Go de RAM. Il faudrait par contre se contenter d'un unique capteur arrière de 16 Mpx et d'un module de 8 Mpx en façade.L'ensemble de ces appareils viendrait avec 32 Go de stockage interne, une sortie jack, deux slots SIM, et un capteur d'empreintes placé au dos. Les trois déclinaisons de «» profiteraient par ailleurs d'une batterie de 3 000 mAh.Pour l'instant, aucun prix n'a été évoqué. On ignore également quels seront les créneaux et modalités de lancement de ces différents terminaux. Difficile enfin de savoir si cette offensive de HTC sur l'entrée de gamme se concrétisera jusqu'en Europe...