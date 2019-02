⚡️ Bon plan : Smartphone Xiaomi Redmi Note 6 Pro à 168€ au lieu de 199€

Un smartphone qui à tout d'un Pro

Le constructeur Xiaomi n'est plus à présenter. La marque chinoise a pour ambition de proposer des smartphones à la fois puissants, disposant d'une grande qualité de fabrication sans surcoût. Le Redmi Note 6 Pro répond parfaitement à ses exigences. Il dispose d'un large écran de 6,26 pouces, d'une puce Snapdragon 636 suffisante à la plupart des applications mobiles et de 3 Go de mémoire vive.Sa batterie de 4 000 mAh offre une grande autonomie de plus d'une journée d'utilisation moyenne. Pour la partie photo, le smartphone dispose d'un double capteur photo de 12 et 5 mégapixels à l'arrière pour réaliser des photos avec un effet de flou d'arrière plan, mais également de deux modules à l'avant pour améliorer les selfies.H2]Une offre très limitée pour cet excellent rapport qualité/prixVous pouvez dès à présent faire l'acquisition de ce smartphone sur eBay. Les quantités sont par contre limitées, il ne faudra pas tarder pour bénéficier de son prix de seulement 168€.