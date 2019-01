Xiaomi Redmi Note 7 : un smartphone à 150€ doté d’un APN 48 mégapixels

Un grand smartphone de 6,3 pouces avec Snapdragon 660



Redmi devient une branche à part entière de Xiaomi

Mais la prudence est de mise avec ce genre de caractéristiques : nul besoin d'avoir un nombre impressionnant de mégapixels si le logiciel est tout bonnement incapable de les comprendre et d'en sortir une belle photographie.Le Redmi Note 7 est ainsi doté d'un double capteur photo arrière de 48 + 5 mégapixels ouvrant à f/1,8. Selon The Verge , le smartphone est capable de prendre des photos à 48 mégapixels grâce à des pixels de 0,8 micron seulement, à condition d'être dans un endroit bien éclairé. Dans le cas contraire, l'appareil permutera automatiquement sur une résolution moindre de 12 mégapixels pour agrandir la taille des pixels à 1,6 micron, et ainsi capter plus de lumière.Outre ses performances photo qu'il s'agira donc d'éprouver sur le terrain, leest un grand smartphone de 6,3 pouces à encoche affichant une définition FHD+. Il dispose du SoC Snapdragon 660 (huit coeurs Kryo 260 cadencés à 1,95 GHz), de 3 à 6 Go de RAM, de 32 à 64 Go de stockage et d'une grande batterie de 4000 mAh. La recharge s'effectue via l'USB-C, et l'appareil conserve une prise Jack.Le Redmi Note 7. À l'instar des autres mobiles de la gamme Redmi, il devrait arriver dans nos contrées prochainement.Le lancement du Redmi Note 7 est également l'occasion pourd'officialiser la désolidarisation de la branche Redmi, qui devient indépendante.Exactement de la même façon qu'avec Pocophone, ou Honor pour Huawei, Redmi devient ainsi une marque à part entière. Ce faisant, ne restent plus dans l'écurie officielle Xiaomi que les smartphones les plus onéreux et premiums de la marque : à savoir la gamme Mi.