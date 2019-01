Près de 40 % des smartphones Android pourraient être déverrouillés avec une photo

Un comparatif complet sur les smartphones 2018



42 modèles trompés par un selfie



Source : Techspot

Laest la nouveauté qui se retrouve dans tous les smartphones Android depuis un peu plus d'un an. Introduite par l'iPhone X, la concurrence a fait vite de suivre Apple et de proposer des systèmes de reconnaissance duplus ou moins perfectionnés dans leurs derniers modèles.L'association de consommateurs Consumentenbond, aux Pays-Bas, a eu l'idée de faire un comparatif complet des dizaines de modèles proposant un système de reconnaissance faciale et de vérifier le niveau de sécurité de chacun d'entre eux. Pour ce faire, les testeurs ont montré une photo devant chaque, afin de voir s'il repérait la supercherie ou au contraire déverrouillait le téléphone sans poser de questions.Sur 110 modèles comparés, 42 ont échoué au test. Parmi ceux-ci, tous les appareils Sony, Nokia et Blackberry, ainsi que les modèles d'entrée de gamme des constructeurs Samsung, LG, Motorola, Xiaomi et Asus. Plus surprenant, le Huawei P20, pourtant haut de gamme, s'est fait tromper par un simple selfie.Les iPhone, comme les Mate 20, les Samsung Galaxy S et Galaxy Note, ou encore les OnePlus 2018 ont eux réussi le test, ainsi que les derniers modèles des marques Honor, Oppo et HTC.Les technologies de reconnaissance faciale ne sont pas toutes les mêmes selon les constructeurs. Là où Apple a misé sur un système de scan 3D du visage, avec une caméra infrarouge, d'autres n'utilisent que la caméra à. Cette dernière peut offrir un déverrouillage instantané mais n'offre pas le même niveau de sécurité aux utilisateurs. C'est d'ailleurs pourquoi ces systèmes ne sont jamais utilisés pour le paiement mobile. Les constructeurs recommandent d'ailleurs d'utiliser leen priorité pour protéger leurs données.