Red Hydrogen One, un smartphone pour faire des vidéos en 8K

Red Hydrogen One : la prise de vue 8K arrive sur smartphone

Modifié le 01/06/2018 à 15h36

L'achat du premier smartphone de Red aura tout son sens si vous achetez également une caméra Lucid.Tous les détails n'ont pas encore été communiqués sur le tout premier smatphone de Red, mais on sait déjà qu'il aura un écran QHD de 5,7 pouces, un processeur Snapdragon 835, une batterie de 4.500 mAh, un port USB-C et une prise audiojack. Mais c'est surtout son écran et ses facultés de prise de vue qui intéresseront les consommateurs qui choisiront de l'acheter. Et pour l'écran de ce smartphone, Red promet une véritable révolution ! Il pourra afficher des images et des vidéos en 3D et ce, sans qu'on ait besoin de lunettes spéciales.En visionnant des vidéos à 180 degrés (prises avec une caméra spéciale), on pourra bouger le smartphone pour voir le volume des différents objets. Red affirme par ailleurs que cette fonctionnalité ne se manifeste que lorsqu'on regarde l'écran « en direct », aucune photo ne pouvant en rendre compte.Pour faire ce type de prises de vue, il faudra connecter le smartphone à une caméra LucidCam (Red dispose d'un partenariat avec Lucid). Elle est composée de deux capteurs 4K et peut convertir les vidéos au format .h4v en résolution 8K. Outre sa résolution, cette caméra est remarquable au sens où elle peut capter des photos et des vidéos à 180 degrés. La technologie « maison » 3D Fusion colle ensuite les différents morceaux.Ce premier smartphone Red, orienté vers un public de passionnés de la photo et de la vidéo, se distinguera aussi par son prix élevé. Il coûtera 1.195 dollars (l'équivalent de 1.300 euros) en version aluminium et 1.595 dollars (1.700 euros) en version titane.