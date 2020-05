Le Sharp Aquos Zero 2 a un écran 240 Hz et sort enfin du Japon

© Sharp

Le monde va trop vite. Alors qu’il y a un an, le monde du smartphone découvrait les écrans 90 Hz, on trouve désormais des fréquences de 120, et même 144 Hz sur le marché. Sharp va encore plus loin : son Aquos Zero 2 officialisé hier à Taïwan profite d’un écran 240 Hz. Mais ne surjouons pas la surprise. Le Sharp Aquos Zero 2 avait déjà été lancé au Japon en septembre dernier. Notre intérêt est ailleurs aujourd’hui : le smartphone vient d’être lancé à Taïwan. De quoi espérer une sortie européenne prochainement ?



Test Nubia Redmagic 5G : un smartphone gaming 144 Hz abordable mais imparfait Lire aussi :

Un écran étincelant, mais une fiche technique… datée ? Vous vous en doutez sans doute, mais le Sharp Aquos Zero 2 a déjà presque neuf mois au compteur. Une vie, sur le marché impitoyable du smartphone. Animé par un Snapdragon 855, le Aquos Zero 2 n’est pas compatible 5G. Il embarque 8 Go de LPDDR4X et 256 Go de stockage UFS 3.0. Sa batterie semble presque anachronique, avec 3 130 mAh au compteur seulement. La photo ? N’en parlons pas. On y retrouve « qu’un » duo 12 + 20 mégapixels (standard + ultra grand-angle).

© Sharp