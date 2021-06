Leica lance un smartphone au Japon, mais il est moins inédit que vous ne le pensez

Pour la polyvalence, il faudra repasser. Vous l’imaginez au vu de la taille du capteur, aucun autre module photo ne peut être intégré dans le Leitz Phone 1. En revanche, l’appareil devrait offrir des images magnifiques grâce à des caractéristiques alléchantes.

Pour le reste de la fiche technique, nous sommes en effet dans une redite complète du Aquos R6. On y trouvera un écran IGZO OLED de 6,6 pouces (2K, 240 Hz, VRR), une batterie de 5 000 mAh, 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et évidemment un SoC Snapdragon 888. Le smartphone sera certifié IP 68 contre les éclaboussures et l’immersion.

Le Leitz Phone 1 sera commercialisé courant juillet exclusivement au Japon. Les précommandes ouvriront demain, et il vous en coûtera la bagatelle de 1 700 dollars (187 920 yens) pour mettre la main dessus.