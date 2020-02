Un téléphone portable à cadran en 2020, et pourquoi pas ?

Retour vers le passé

Zoom sur la fiche technique

Source : Engadget

L'ensemble s'affranchit tout de même des limitations techniques des années 1960. Pour faciliter son utilisation, ce projet s'offre même le luxe de quelques fonctionnalités modernes.», interpelle l'auteure du projet, avant d'apporter la réponse à sa propre question. Selon elle, il est nécessaire de se réorienter vers une utilisation plus simplifiée du téléphone. En l'occurrence, l'objectif affiché est clair : bâtir un appareil capable de téléphoner à partir d'un cadran rotatif.Leest un projet vieux de trois ans. Sur son site internet , Justine Haupt indique : «».Plusieurs fonctionnalités modernes sont tout de même intégrées dans le projet. On peut ainsi retrouver un écran e-paper (papier à encre électronique) pour afficher les appels manqués, un indicateur de signal ou encore des raccourcis de contacts, programmables et personnalisables.Selon l'ingénieure du Brookhaven National Lab, l'ensemble a été fabriqué à partir d'un kit de bricolage tarifé à 240 $. La conception nécessite le recours à une imprimante 3D, notamment pour le plastique couvrant les composants. Une imposante antenne amovible avec connecteur SMA est placée au bas de l'appareil. Ce dernier jouit d'une conception compacte et portable, rentrant dans n'importe quelle poche.Justine Haupt explique avoir travaillé à partir d'un ancien téléphone LG à clapet. Nous le disions, on retrouve ici un écran ePaper flexible de 2,13 pouces en diagonale. L'autonomie de ce téléphone est de 24 heures, grâce à une batterie de 1 200 mAh. L'ingénieure revendique surtout la simplicité d'utilisation : quand elle souhaite appeler quelqu'un, elle peut le faire en pressant un seul bouton physique. Aujourd'hui, elle envisage d'en faire son appareil portable principal.L'ensemble des étapes de construction est disponible sur son site Internet . Justine Haupt y indique notamment les difficultés qu'elle a rencontrées au fur et à mesure du projet, et comment elle les a surmontées. Schémas, fichiers de conception (firmware, STL), explications, tout est accessible.Son projet a déjà séduit bien des personnes, si bien que Justine Haupt a commencé à le commercialiser, sous forme de kit. S'il comprend la carte mère et le boitier imprimé en 3D, il faudra néanmoins le compléter par d'autres petits achats pour construire son propre téléphone portable à cadran.