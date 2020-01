Huawei annonce les mises à jour vers EMUI 10, à commencer ce mois-ci avec le P30 et le Mate 20

EMUI 10 en cours de déploiement !

Source : 9to5Google

Du côté de chez Huawei, on confirme donc que le nouvel EMUI 10 est en cours de déploiement, à destination notamment des smartphones P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X et Nova 5T.Évidemment, cette nouvelle mise à jour EMUI 10 est basée sur Android 10, et les terminaux en question proposeront donc l'installation de la mise à jour dès que cette dernière sera disponible, ce qui peut être variable d'un terminal à un autre.Dans les prochains mois, Huawei promet déployer son EMUI 10 sur d'autres terminaux, à savoir les Mate 20 RS, P30 Lite, Nova 4e, P20, P20 Pro, Mate 10, P Smart 2019, P Smart Pro ou encore Nova Lite 3. Huawei se charge de rappeler que la migration vers EMUI 10 ne fera pas disparaître les applications Google de votre smartphone.