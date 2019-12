Samsung prépare une nouvelle Powerbank avec charge rapide de 25W

Vers une Powerbank nouvelle génération ?

Source : NeoWin

Si Samsung propose déjà une batterie externe de 10 000 mAh, offrant la recharge rapide 15W et la recharge sans-fil 9W, il semblerait que le géant coréen soit prêt à lancer une Powerbank «».En effet, selon, Samsung a mis au point une nouvelle batterie externe, toujours de 10 000 mAh, mais permettant cette fois de profiter d'une recharge filaire de 25W, et d'une recharge sans-fil de 15W. La batterie dispose aussi de deux ports USB Type-C et d'un port USB classique.Selon toute vraisemblance, Samsung devrait lancer cette nouvelle batterie au tout début de l'année 2020, dans la foulée du CES de Las Vegas, ou fin février, à l'occasion de son Unpacked 2020 qui permettra également au groupe d'officialiser son nouveau Galaxy S11